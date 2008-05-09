Разработка дизайна софтверной компании. Бриф для вебстранички готов. Срок - 4 дня с учетом согласования.
Незаурядный проект-сайт стильных причёсок и одежды
Предлагаю интересную работу по созданию сайта парикмахерских услуг, а также сайта стильной одежды, два в одном.
В том числе и создание программы моделирования причёсок и подбора стиля одежды.
С наглядным образцом состава и содержания планируемого сайта можете ознакомиться, пройдя по следущим ссылкам:
http://www.ukhairdressers.com/
Жду предложений от заинтересованных профессионалов.
Удачи в творческих начинаниях!
Заявки фрилансеров
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