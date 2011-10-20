Носорог. Приватно для AlexsimA

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка200 просмотров

описание в приложенном файле

14 лет назад
nosorog1
Кирилл 
42 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад
$500
14 дней
Человек знает, как работать! Прекрасный дизайн (качество) за не большие деньги! Точно в срок и с творческим подходом! Вообще нашел что искал. И это не громкие слова, а констатация фактов. Спасибо вам AlexsimA, и творческих успехов.
Кирилл - отличный заказчик и замечательный человек. Сделала все на одном дыхании и получила не только деньги, но и моральное удовлетворение. Кирилл, желаю вам и вашему красивому Носорогу всего самого доброго!

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад

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