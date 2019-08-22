Новая версия дизайна сайта

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Завершен51 заявка768 просмотров

Здравствуйте!

Есть сайт https://tickettool.net/en дизайн которого давто устарел.

Нужно в тех же цветах сделать новый дизайн под респонсив верстку, мобильный, планшет, компьютер.

Страницы:

1. Главная

2. Формы регистрации и контактов

3. Страница с текстом, для иснтрукций с описанием софта или других целей, сверху на странице галлерея

4. Страница зала(описание концертных залов, с адресом и картой,  тестом и возможно галлерей)

Мокап главной будет предоставлен.

Примеры страниц для залов, п. 4 тоже будут предоставлены.

6 лет назад
msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nikitachirkun
Никита 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$100
6 дней
Все прошло отлично, понравился не только результат но и что Никита сразу взялся за работу и не морочил голову, как делают некоторые дизайнеры затягивая сроки потому что не рассчитывают свои силы и пытаются делать несколько заказов одновременно.
Всё прошло быстро, Вячеслав отвечал давал правки оперативно, приятно было работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

nikitachirkun
Никита 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

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