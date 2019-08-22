На действующем сайте будет изменено: Шапка, боковое меню, сортировка и ряд элементов. Работа по объему творчества минимальная - так что ожидаю быстрого и качественного выполнения. Будет предоставлено: 1) Вам будет дана ...
Новая версия дизайна сайта
Здравствуйте!
Есть сайт https://tickettool.net/en дизайн которого давто устарел.
Нужно в тех же цветах сделать новый дизайн под респонсив верстку, мобильный, планшет, компьютер.
Страницы:
1. Главная
2. Формы регистрации и контактов
3. Страница с текстом, для иснтрукций с описанием софта или других целей, сверху на странице галлерея
4. Страница зала(описание концертных залов, с адресом и картой, тестом и возможно галлерей)
Мокап главной будет предоставлен.
Примеры страниц для залов, п. 4 тоже будут предоставлены.
Выбранный исполнитель
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