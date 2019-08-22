Новая версия дизайна сайта

Здравствуйте!

Есть сайт https://tickettool.net/en дизайн которого давто устарел.

Нужно в тех же цветах сделать новый дизайн под респонсив верстку, мобильный, планшет, компьютер.

Страницы:

1. Главная

2. Формы регистрации и контактов

3. Страница с текстом, для иснтрукций с описанием софта или других целей, сверху на странице галлерея

4. Страница зала(описание концертных залов, с адресом и картой, тестом и возможно галлерей)

Мокап главной будет предоставлен.

Примеры страниц для залов, п. 4 тоже будут предоставлены.