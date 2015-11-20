Новый дизайн для нашего сайта

Мы ищем профессионала с опытом работы с Shopify. Отличная возможность указать канадский сайт в своем портфолио. Задачи: -Обновление дизайна сайта -Оптимизация мобильной версии Оплата договорная. Александра
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Добрый день!
необходимо разработать новый современный дизайн сайта, для компании которая занимается разработкой медицинской информационной системы, адрес сайта www.e-mis.kz
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