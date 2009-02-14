Новый дизайн для сайта renms.com

Нужен новый дизайн для ukr-firma.com Нужен качественный, привлекательный чтоб людям нравился, и не такой наляпистый. Плюс сверстать его и натянуть. Ваша цена и сроки. Рассматриваю только адекватные цены не заоблачные:)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать новый дизайн для сайта http://renms.com/ (изобразительная часть, шрифты)
1 сайт http://renms.ru будет только на русском языке
2 "Вес" дизайна не должен превышать 80 кбайт
3 Дизайн должен отражать
- радость от возвращения к нормальной жизни
- уникальность расположения центра
- святая земдя
- мертвое море
- срезидемное море
Фотографии для основы будут предоставлены
4 Оплата через безопасную сделку, предоплата исключена. При желании возможна поэтапная оплата через
безопасную сделку.
Если Вы заинтересованы, сообщите , пожалуйста, срок, сумму и свои предложения (эскизы)
по дизайну.
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