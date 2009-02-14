Новый дизайн для сайта renms.com

$250
Дизайн сайтовЗакрыт47 заявок549 просмотров
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Необходимо разработать новый дизайн для сайта http://renms.com/ (изобразительная часть, шрифты)

1 сайт http://renms.ru будет только на русском языке

2 "Вес" дизайна не должен превышать 80 кбайт

3 Дизайн должен отражать

- радость от возвращения к нормальной жизни

- уникальность расположения центра

- святая земдя

- мертвое море

- срезидемное море

Фотографии для основы будут предоставлены

4 Оплата через безопасную сделку, предоплата исключена. При желании возможна поэтапная оплата через

безопасную сделку.

Если Вы заинтересованы, сообщите , пожалуйста, срок, сумму и свои предложения (эскизы)

по дизайну.

15 лет назад
renmsru
46 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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