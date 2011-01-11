Требуется красиво и грамотно оформить группу вконтакте с использованием wiki-технологии. Тематика группы: онлайн-игра. Задача - оформить группу, чтобы пользователи заходили на сайт игры. Есть большое количество арта для игры ...
Новый дизайн сайта
Необходим новый дизайн и верстка для сайта http://hiro.by/
Строгий, в темных тонах, под DataLife Engine движок версия 8,5-9,0
Жду предложений.
Заявки фрилансеров
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