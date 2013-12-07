Новый дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок287 просмотров

Добрый день! Требуется новый дизайн сайта.

Дизайн с учетом конверсионных технологий.

Кого я бы хотел видеть: людей, знающих, что такое поведенческие факторы, о "конверсии сайта" вы можете говорить долго, в вашем портфолио есть примеры сайтов с конверсией 20% и выше. Landing page вы сделали себе и всем своим знакомым. Главное - жду тех, кто сможет предлагать свои идеи и грамотно их аргументировать.

Итак, сайт koreashop.ru

Главная --- http://koreashop.ru/

Второй уровень --- http://koreashop.ru/hyundai/solaris/

Третий уровень --- http://koreashop.ru/hyundai/krylo-hyundai-solaris

Задача --- обставить все так, чтоб максимально кол-во пользователей оставляла заявки/проценки/звонки на запчасти.

Велкам в личку на обсуждение.

11 лет назад
zebys
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
$500
14 дней
Серафима сделал все, как я и хотел. Отличный дизайнер! Было много пожеланий и доработок - докрутили до результат полностью меня устраивающего! Еще раз спасибо!
Андрей - прекрасный и порядочный заказчик, собеседник и человек. Для таких хочется творить, думать и делать. СПАСИБО!

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    Сайт для компании, которая предоставляет услуги по продвижению сайтов. Кол-во страниц ожидаем от исполнителя: главная, услуги, контакты. На главной должно быть три баннера, которые друг друга меняют. Предлагайте свою стоимость. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн косметического сайта

    $250

    Нужен дизайнер с опытом работы с косме-тематикой, понимающий что такое 3д-карусель товаров, слайдер и адаптивные под ширину и высоту экрана блоки. Дизайн нужен по точному заданию, но без креативности будет тяжело. Важно уметь работать головой ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка дизайна сайта визитки- услуги 3D печати

    Добрый день нужно разработать шаблон-дизайн для сайта визитки 4-8 страниц, с формой обратной связи, наполнение моё (картинки-текст). Тематика - услуги 3D печати Написать можно в html, чтобы я потом мог его сам ...

    HTML
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    Необходим сделать дизайн главной страницы. Желательно как можно быстрее. Сроки горят.

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать шапку для сайта

    Имеется сайт, необходимо обновить шапку сайта. Фактически понадобится обработать - сделать коллаж из 3 товаров. + возможно сделать градиентом фон.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется дизайн на лендинг (1 стр + 4 дополн)

    Добрый день! Требуется полноценный дизайн лендинга, мокапы в аттаче. Лендинг, который есть сейчас - timbomania.ru, хорошо конвертит, но нужен лучше. То есть уровень дизайна должен быть еще ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн для компании

    Добрый день, Необходимо создать дизайн для компании, специализирующейся на финансах. Представления каким должен быть дизайн - нет, соответственно нужна креативность и новые идеи, рукопожатий или денег в шапке сайта не ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад