Добрый день! Требуется новый дизайн сайта.

Дизайн с учетом конверсионных технологий.

Кого я бы хотел видеть: людей, знающих, что такое поведенческие факторы, о "конверсии сайта" вы можете говорить долго, в вашем портфолио есть примеры сайтов с конверсией 20% и выше. Landing page вы сделали себе и всем своим знакомым. Главное - жду тех, кто сможет предлагать свои идеи и грамотно их аргументировать.

Итак, сайт koreashop.ru

Главная --- http://koreashop.ru/

Второй уровень --- http://koreashop.ru/hyundai/solaris/

Третий уровень --- http://koreashop.ru/hyundai/krylo-hyundai-solaris

Задача --- обставить все так, чтоб максимально кол-во пользователей оставляла заявки/проценки/звонки на запчасти.

Велкам в личку на обсуждение.