Новый дизайн сайта компании

Здравствуйте, Лия!

Посмотрел Ваши работы. Понравился Ваш подход к делу и стиль работы. Решил обратиться к Вам. Нужен редизайн существующего сайта. В прикрепленном ТЗ подробно описываются пожелания к будущему дизайну и добавлены ссылки на схематические макеты страниц.

Буду благодарен, если ознакомитесь с ТЗ и сориентируете по стоимости работы и по срокам.