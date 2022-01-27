Новый дизайн сайта компании

Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок851 просмотр
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Здравствуйте, Лия!

Посмотрел Ваши работы. Понравился Ваш подход к делу и стиль работы. Решил обратиться к Вам. Нужен редизайн существующего сайта. В прикрепленном ТЗ подробно описываются пожелания к будущему дизайну и добавлены ссылки на схематические макеты страниц.

Буду благодарен, если ознакомитесь с ТЗ и сориентируете по стоимости работы и по срокам.

Дизайн сайта
2 года назад
AlexBet88
34 годаБеларусь
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
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