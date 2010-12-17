Нужен дизайн для интернет магазина кофе и кофейных принадлежностей + верстка шаблона под OSC VAM STS edition либо под VAMSHOP. Шапка, оформление боксов, кнопки. Как-то так... Подвал. Дизайн не обязательно супероригинальный, можно ...
Новогоднее украшательство сайта
Здравствуйте!
Нужно сделать новогоднее оформление для сайта. Добавить снежка в шапку? Падающих снежинок, возможно другие элементы. Интересуют ваши предложения. Что можно сделать, и сколько это будет стоить. Адрес сайта будет дан по запросу.
С уважением, Георгий
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно довести до ума дизайн сайта студии, на данный момент выглядет вроде неплохо, но не законченно и не видно единного стиля. Либо сделать свой вариант дизайна сайта, предпочтительно ориентироваться на ведущие Российсике веб студии. ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо нарисовать анимацию ( лоадер для сайта blackbutterfly.ru/ ) в качестве лоадера нужна черная бабочка махающая крыльями.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Необходимо разработать дизайн для соц.сети вроде vkontakte.ru, состав страниц примерно аналогичный. Проект не имеет старого дизайна, поэтому взять за основу нечего. Характер работ примерно такой: для каждой страницы определяются функции, затем ...Завершен14 лет назад
- $250
Нужно нарисовать промо-сайт для интернет-провайдера (одна услуга - продажа xdsl) Обязательное условие - приехать в офис в мск.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно поменять цветовую гамму сайта inco.by с имеющейся на ярко-желтую #FEF200. Что нужно менять: 1) ярлыки в строке поиска 2) ярлык вход в систему 3) ярлык с ценой в ...Завершен14 лет назад
- $50
PSD дизаин главной страницы сайта c простым логотипом. Детальное описание будет в договоре Бюджет $50Завершен14 лет назад
Необходимо создать уникальный,современный дизайн интернет магазина в стиле хайтек. Основные требования , основной фон - белый, логотип,все элементы управления: корзина,вход, купить и т.д. должны быть объемными 3D. Огромная просьба, ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Макет дизайна сайта air-tattoo.ruЗакрыт14 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Нашему сайту kasscenter.ru потребовался редизайн! Новый дизайн сайта должен быть выполнен в стилистике сайта easyjet.com (особенно его внутренние страницы). Большинство блоков на сайте останется такими же как нашем сайте, часть ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад