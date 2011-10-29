Новогодние элементы оформления для сайта ресторана

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок150 просмотров

Нужно добавить новогодние элементы в оформление сайта ресторана. Немного снега и сосулек, гирлянды, новогоднюю ёлку. На место фотографии сделать картинку на новогоднюю тему (стол с красивыми блюдами, ветки ёлки и шампанское - и надпись про корпоративы), плюс на страницу сделать коллаж на новогоднюю тему (опять же ветки ёлки, свечи или шары, шампанское). При этом новые элементы должны органично вписываться в дизайн.

Бюджет 20$

Исходник дизайна сайта предоставим с уже начатым новогодним оформлением.

14 лет назад
sharmelles
Екатерина 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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