Новогодние элементы оформления для сайта ресторана

Нужно добавить новогодние элементы в оформление сайта ресторана. Немного снега и сосулек, гирлянды, новогоднюю ёлку. На место фотографии сделать картинку на новогоднюю тему (стол с красивыми блюдами, ветки ёлки и шампанское - и надпись про корпоративы), плюс на страницу сделать коллаж на новогоднюю тему (опять же ветки ёлки, свечи или шары, шампанское). При этом новые элементы должны органично вписываться в дизайн.

Бюджет 20$

Исходник дизайна сайта предоставим с уже начатым новогодним оформлением.