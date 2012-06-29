Нужен дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок243 просмотра

Ищем дизайнера для продолжения работы над сайтом. Разработана главная и несколько внутренних страниц. Мы предоставляем ТЗ и psd уже созданных страниц.

13 лет назад
de3er
Денис 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров