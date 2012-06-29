Сайт: www.eurolight.org Хочу сменить дизайн на более современный. Требования вышлю при дальнейшем обсуждении.Сайт находится на джумле, там его и хотелось бы оставить. Но можно обсудить и другие движки. Бюджет ...
Нужен дизайн
Ищем дизайнера для продолжения работы над сайтом. Разработана главная и несколько внутренних страниц. Мы предоставляем ТЗ и psd уже созданных страниц.
Заявки фрилансеров
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