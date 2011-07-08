Нужен дизайн для Future24.ru

Нужен дизайн для сайта Future24.ru – главная + страница с новостью. Сайт посвящен будущему и настоящему. По цветовой гамме нужно что-то в стиле сайта infomaniya.ru (как в шапке под логотипом – сиренево-фиолетовый). Однако основной текст (в новости, например) должен быть черным по белому или близкий к этому. Структуру главной можно оставить как сейчас на сайте, хотя можно предложить свой вариант. Блоки справа должны быть одного вида (чтобы их легко можно было переставлять). В дизайн должно быть хорошо встраиваться любой логотип, так как текущий скорей всего будет сменен.

Верстаться дизайн будет под CMS Drupal, кто знаком с ним, прошу это учесть.

Портфолио обязательно.