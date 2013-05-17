Нужен дизайн для сайта с тематикой "Yellow Pages"

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен22 заявки289 просмотров

Нужен дизайн на 5 страниц:

1)http://viewer.com.ua/ — главная

2)http://viewer.com.ua/account/77 — аккаунт

3)http://viewer.com.ua/business/view/syshiya — страница бизнеса

4)http://viewer.com.ua/business/review/spartak — создание отзыва

5)http://viewer.com.ua/search/?cat=%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5 — результат поиска

Тем, кто заинтересуется, и чьи работы в портфолио будут в нужном нам стиле, мы отошлем mockups, и обговорим детали.

12 лет назад
Metallica
35 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

stylemix
Каримов 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$360
14 дней
Отличная работа! Исполнитель сразу понял суть идеи по варфреймах, правки делали очень быстро, всегда доступны в скайпе - почте. Очень рад сотрудничеству, в будущем буду работать с Stylemix. Рекомендую!!! С уважением Владимир.
Отличный заказчик. Четко поставленные задачи, быстрые комментарии по правкам и своевременная оплата. Были рады сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

stylemix
Каримов 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад

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