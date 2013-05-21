Нужен дизайн для сайта туристической тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен27 заявок255 просмотров

Нужен дизайн длля сайта, связанный с тематикой отдыха на Черном море!

Желающие обращайтесь в скайп . Всегда на связи!

12 лет назад
xxxx2261
Наталья 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$400
10 дней
Немножно не срослось, но как мастер она - отличный исполнитель.
Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад

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