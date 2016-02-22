Нужен дизайн для создания WordPress темы для Themeforest

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок151 просмотр

Добрый день! 

Нужен грамотный дизайнер для создания PSD макета по которому будет сделана тема для продажи на Themeforest. 

Вы можете выбрать любую тематику и концепт темы. Возможно то, что вы давно хотели воплотить в жизнь, но не было подходящего случая. В данном проекте вы можете реализовать весь свой творческий потенциал и работать в свое удовольствие. 

Жду Ваших предложений.

WordPress
9 лет назад
onikishov
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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