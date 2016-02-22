Требуется дизайнер для разработки страницы приветствия . Нужен дружелюбный интерфейс (на котором пользователь сможет регистрироваться) вот что нужно: -favicon -logo -и сама страничка -- bootstrap ...
Нужен дизайн для создания WordPress темы для Themeforest
Добрый день!
Нужен грамотный дизайнер для создания PSD макета по которому будет сделана тема для продажи на Themeforest.
Вы можете выбрать любую тематику и концепт темы. Возможно то, что вы давно хотели воплотить в жизнь, но не было подходящего случая. В данном проекте вы можете реализовать весь свой творческий потенциал и работать в свое удовольствие.
Жду Ваших предложений.
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