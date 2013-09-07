Нужен дизайн двух сайтов

Дизайн сайтовЗакрыт40 заявок234 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. Нужен дизайн 2-х сайтов. Первый - сайт о разведении декоративных пород птиц (пример http://www.pticevod.com.ua/). Второй - интернет магазин футболок с принтами и другого хенд-мейда. Нужен простой и удобный дизайн без наворотов. Предлагайте стоимость, сроки и хотелось бы видеть подобные примеры работ. Спасибо

10 лет назад
megatsap
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Ре-дизайн несложного сайта

    $500

    Необходимо провести ре-дизайн сайта ilyinka3.ru. Интересуют услуги опытного специалиста. Заинтересованным лицам вышлю подробное техническое задание. Срок исполнения заказа - 1 неделя. В настоящее время сайт выполнен на modex. Указанная сумма подразумевает сдачу сайта под ключ. Можно разбить ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание дизайна сайта - фермерское хозяйство

    $500

    Необходимо создать дизайн для фермерского хозяйства Бриф есть Просьба не беспокоить меня в личке и скайпе Пишите все сюда( я закрываю от всех ваши предложения) Граждане начинающие - прошу меня тоже не беспокоить! Вы должны рисовать сайты коммерческие и ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн "шапки" на главной странице

    $50

    разработка макета дизайна "шапки" на главной станице сайта интернет магазина для собак. Дизайн кнопок на главной странице и кнопки корзины. Скрин прилагается. Опыт и вкус дизайнера для консультаций по сочетанию цветов и восприятия сайта.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Редизайн нескольких элементов на сайте

    Всем привет. Нужно редезайтинить несколько елементов на сайте. Нужно предоствавть сначала результат на картинке а потом отверстать их. Приниматься заявки от исполнителей любого уровня. Детали при личной переписке. Спасибо.

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн продающей страницы

    $100

    Нужен дизайн продающей страницы. Есть русскоязычный сайт (с него мало что получится взять, так как в перспективе и его будем переделывать), для него нужно сделать отдельный презентационный сайт с магазином принимающим оплату PayPal ориентированный на Европу, ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка дизайна сайта под IPB

    $250

    Требуется сверстать дизайн сайта для форума на IPB 3.x То есть скорее всего нужно взять какой-то существующий Шаблон и под него сверстать дизайн. Сам сверстанный сайт уже есть, откуда можно брать какие-то элементы. Ну, и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание логотипа для сайта по шаманизму

    Для сайта шаманской тематики нужен логотип, включающий рисунок и название сайта. Идея такая: в логотипе необходимо отобразить пребывание шамана в трех мирах – верхнем нижнем и среднем, может быть он будет держать бубен, окружен тотемными ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Макет для нового раздела на сайте

    Нужен новый раздел на сайте. Переделывать будем 3 страницы на базе существующего уже раздела http://megaparty.ru/megaparty.html Правки: На первой странице: 1. сменить название на "Все для свадьбы". Перед названием добавить логотип в виде колечек, примерно как тут логотип тв ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Переделка макета сайта

    Работа для веб дизайнера, иллюстратора. Имеется макет главной страницы сайта (уже используется на сайте), который нам очень нравится. Необходимо переделать макет так, чтобы он не был клоном уже готового сайта. Нельзя перемещать элементы, блоки. Нужно ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад