Нужен дизайн главной страницы

$50
Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок227 просмотров
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Нужен дизайн главной страницы сайта, http://www.powerport.ru/ связного с электромонтажом

Дизайн желателен с небольшим юмором и креативом, примеры приветствуются

Представление по дизайну такое, показать посетителю сайта что "люди занимаются профессионально электромонтажем/умный дом " выразить это в структуре дизайна.

по дизайну, как мы его себе представляем, т.к у нас тематика это квартиры и частные дома хотелось бы чтоб дизайн сайта это подчеркивал, кнопки меню, (выключатели, разъемы, лампочки, провода)

одим словом Авторский дизайн а не шаблонный

вот примеры ссылок, как говориться пища для размышления дизайнеру;

http://elektroas.ru/

http://www.e380.ru/

http://elektrodoka.ru/

12 лет назад
nox78
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alcoboy1991
Дмитрий 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$35
3 дня
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