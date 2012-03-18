Нужен дизайн главной страницы сайта, http://www.powerport.ru/ связного с электромонтажом

Дизайн желателен с небольшим юмором и креативом, примеры приветствуются

Представление по дизайну такое, показать посетителю сайта что "люди занимаются профессионально электромонтажем/умный дом " выразить это в структуре дизайна.

по дизайну, как мы его себе представляем, т.к у нас тематика это квартиры и частные дома хотелось бы чтоб дизайн сайта это подчеркивал, кнопки меню, (выключатели, разъемы, лампочки, провода)

одим словом Авторский дизайн а не шаблонный

вот примеры ссылок, как говориться пища для размышления дизайнеру;

http://elektroas.ru/

http://www.e380.ru/

http://elektrodoka.ru/