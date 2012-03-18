Нужен дизайн для турагенства. Указывайте цену за макет главной и внутренних! Аналог дизайна приложил.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн главной страницы сайта, http://www.powerport.ru/ связного с электромонтажом
Дизайн желателен с небольшим юмором и креативом, примеры приветствуются
Представление по дизайну такое, показать посетителю сайта что "люди занимаются профессионально электромонтажем/умный дом " выразить это в структуре дизайна.
по дизайну, как мы его себе представляем, т.к у нас тематика это квартиры и частные дома хотелось бы чтоб дизайн сайта это подчеркивал, кнопки меню, (выключатели, разъемы, лампочки, провода)
одим словом Авторский дизайн а не шаблонный
вот примеры ссылок, как говориться пища для размышления дизайнеру;
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