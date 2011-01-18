Доработка дизайна интернет магазина на (alltrades) размещение товара на новые позиции (фото описание наши), написание уника контента+ составление ядра, ключей, seo наполнение страниц сайта. PS Приведение сайта в нормальный с точки зрения ...
Нужен дизайн грузоперевозки (резина web 2.0)
Дизайн резина светлая тональная группа, web 2.0. Оттенки холодные или тепло-холодные.
В дизайне сразу должно быть видно, что сайт посвящен грузоперевозкам.
Все на ваш вкус, но вы четко должны понимать, что такое web 2.0 .
Тональная группа холодно теплая.
По предоплате не работаю, смотрим отзывы. Человек который взялся за работу должен сделать максимум за 1-2 дня.
Цена за дизайн 40 wmz. Цена за дизайн + шаблон для joomla 1.5 - 60 wmz.
Не надо писать свои расценки дороже указанных.
Спасибо.
PS. Дизайнер или фрилансер, ОБЯЗАН быть свободен!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется оптыный дизайнер умеюший делать простые и красивые эскизы(страниц сайта), требования: умения првально вести рабочие диалоги,исполнительность, умение рисовать анимацию,нахождение грамотных решений по конкретным задачам, умение работать в команде, делать все в поставленые сроки. Схема ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать дизайн и верстку главной страницы сайта баннерообменной сети. Карту сайта можно посмотреть здесь: http://www.mindmeister.com/ru/75937964/prokmv-ru Лейт-мотив: Баннерообменная сеть - это довольно динамичное "предприятие", требующее повышенного уровня надежности системы. Этим я ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
Необходим дизайн для интернет магазина и последующая верстка на движок WebAsyst. Сроки 2-3 дня(со всеми доработками)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $45
Необходимо доделать дизайн сайта www.classk.ru/ по макету Сам шаблон (графика и стили) уже интегрированы. В приложении JPG для понятия объема работ. Движок ShopCMS Оплата 100% после завершения работы.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
1. нужно создать не сложный логотип сайтов однотипные очень простые на данные момент для 7 сайтов 2. создать шапки к сайтам с логотипом п.1 и с дизайном по ассартименту сайтов на данный момент 6 ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно создать индивидуальную тему для WordPress в стиле (по мотивам) игр от Алавар (казуальные мини-игры)Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать новый дизайн и тему для блога seoexperimenty.ru Тема должна отражать seo-направленность блога и поддерживать виджеты. Нужна именно тема, чтобы её можно было закачать и установить из админ-панели. Просто дизайн ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Доброе время суток! Необходимо создать красивый дизайн интернет-магазина, продающего товары этнической и эзотерической направленности. На данный момент установлен движок Prestashop, но я до этого с ним не работал, поэтому готов выслушать ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Нужен дизайн сайта про пилатес и йогу. Вам нужно подготовить макет главной страницы, информационной (текстовой страницы) и страницы с листингом материалов (например, список статей по теме "Упражнение для беременных"). Всего 3 страницы. ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт14 лет назад