Нужен дизайн грузоперевозки (резина web 2.0)

Дизайн резина светлая тональная группа, web 2.0. Оттенки холодные или тепло-холодные.

В дизайне сразу должно быть видно, что сайт посвящен грузоперевозкам.

Все на ваш вкус, но вы четко должны понимать, что такое web 2.0 .

Тональная группа холодно теплая.

По предоплате не работаю, смотрим отзывы. Человек который взялся за работу должен сделать максимум за 1-2 дня.

Цена за дизайн 40 wmz. Цена за дизайн + шаблон для joomla 1.5 - 60 wmz.

Не надо писать свои расценки дороже указанных.

Спасибо.

PS. Дизайнер или фрилансер, ОБЯЗАН быть свободен!