Нужен дизайн грузоперевозки (резина web 2.0)

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки192 просмотра

Дизайн резина светлая тональная группа, web 2.0. Оттенки холодные или тепло-холодные.

В дизайне сразу должно быть видно, что сайт посвящен грузоперевозкам.

Все на ваш вкус, но вы четко должны понимать, что такое web 2.0 .

Тональная группа холодно теплая.

По предоплате не работаю, смотрим отзывы. Человек который взялся за работу должен сделать максимум за 1-2 дня.

Цена за дизайн 40 wmz. Цена за дизайн + шаблон для joomla 1.5 - 60 wmz.

Не надо писать свои расценки дороже указанных.

Спасибо.

PS. Дизайнер или фрилансер, ОБЯЗАН быть свободен!

Joomla
14 лет назад
kewlman
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

vit_msk
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-1)
14 лет назад
$60
2 дня
Сделал верстку быстро.

Заявки фрилансеров

vit_msk
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-1)
14 лет назад

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