Требуется разработать дизайн лендинга в Figma с основным цветом #6C96F9. Срок выполнения - до 2 недель. Предложите свой вариант на основе представленного шаблона. Пример дизайна можно увидеть на сайте CryptoCard.
Нужен дизайн мобильного приложения IOS
Добрый день. Ищу дизайнера для небольшого мобильного приложения на IOS в сфере психологии.
В заявке укажите пожалуйста свой опыт работы с приложениями и примерную стоимость одного экрана.
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