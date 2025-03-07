Нужен дизайн мобильного приложения IOS

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Добрый день. Ищу дизайнера для небольшого мобильного приложения на IOS в сфере психологии.

В заявке укажите пожалуйста свой опыт работы с приложениями и примерную стоимость одного экрана.

Дизайн мобильных приложений
2 месяца назад
guest_14787926055328
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