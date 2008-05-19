Нужен дизайн одной страницы, с информацией о компании, контактами и формой обратной связи.

Тематика - оптовая продажа спорттоваров.

Что-то по стилю напоминающее вот это http://www.onkyosound.ru/ или вот это http://www.flowersfamily.ru/lessons.php

Подробности дополнительно по почте. Сразу хочу оговориться, никаких исходников нет, есть идеи.