Нужен дизайн сайта по косметике

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки119 просмотров

Нужно нарисовать сайт по косметике, сделать верстку и посадить на движок. Макеты готовы.

11 лет назад
YanaIzumrud
Яна 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Промо страница

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо создать промо страницу для event агентства. Размеры ширина 1000 pix, тз прилагается. Срок 2 дня. От вас цены и примеры работ.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Индивидуальный шаблон на Vamshop

    $500

    Нужен новый дизайн для интернет магазина запчастей amurdetal.com на движке vamshop. Нужна именно качественная работа. Скрипт интернет магазина переделывался немного.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка дизайн-темы сайта на Magento

    Необходимо доработать следующую тему themeforest.net/item/arie... Интернет-магазин детских товаров В настоящее время дизайн выглядит так – toptop.goldbek.com/ В том числе разработка логотипа (на основе имеющегося образа), цветовой гаммы ...

    Magento
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет сайта

    $50

    Нужно сделать макеты нескольких страниц сайта: главную страницу, страницу каталога и детальная страница товара, возможно еще пару разделов. Срок один день, максимум 2.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Лендинг Landing Page

    $50

    Всем привет! Нужен одностраничник! С современным дружественным и продающим дизайном. Все прикрепить на домен. Проверить работоспособность. Можно взять готовый шаблон и изменить там текст и картинки. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн группы ВК

    $50

    Нужен дизайн аваторки и меню. Тематика ММО рпг игры (л2, WOW ...)/ Требуемый уровень: http://vk.com/adenalineage и смотрите прикрепленный скрин Бюджет: 30$ +- Участников без портфолио не рассматриваю.

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    Необходимо создать дизайн сайта. Тематика. Детский писатель, Для сайта существует большое количество иллюстраций Более подробное ТЗ вышлю отдельно. Необходима конфиденциальность, то есть работа не должна будет попасть в портфолио

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн действующего сайта

    Требуется провести ре дизайн сайта play-pad2.ru необходимо избавиться от вложенного в планшет сайта. Можно использовать шаблоны понравился www.yootheme.com/demo/joo... в паинте нарисовал как должно быть. ...

    Joomla
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад