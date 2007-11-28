Нужен дизайн сайта свадебного сайта

$250
Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок165 просмотров
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Требуется дизайн и верстка, сайт про свадьбы, аналог

http://www.nasvadbe.ru/

http://svadba.net.ru/

и т.д.

Оставляте номер аси.

Без портфолио в этом сервисе не беспокоить.

Без предоплаты.

Все предложения только сюда.

Дизайн сайта
16 лет назад
xflash
40 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
TheDesigner
Гость 
38 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)
16 лет назад
Взял предоплату 125$ и исчез. Вобщем мощенник, будьте внимательны! Прошу администрацию сайта заблокировать этого пользователя.
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