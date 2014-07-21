надо отрисовать лендинг по образцу. все подробности в личку.
Нужен дизайн шаблон email рассылки psd нужен
Нужен дизайн шаблон email рассылки от вас примеры реализованных уже проектов в данном направление и сроки и бюджет за 1 шаблон учитывая что будут ешё 6 шаблонов этого же шаблона где будет менятся только текст и картинки
только дизайн нужен psd верстку я буду делать
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