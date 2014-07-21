Нужен дизайн шаблон email рассылки psd нужен

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки168 просмотров

Нужен дизайн шаблон email рассылки от вас примеры реализованных уже проектов в данном направление и сроки и бюджет за 1 шаблон учитывая что будут ешё 6 шаблонов этого же шаблона где будет менятся только текст и картинки

только дизайн нужен psd верстку я буду делать

11 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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