Нужен дизайн шаблон email рассылки psd нужен

Нужен дизайн шаблон email рассылки от вас примеры реализованных уже проектов в данном направление и сроки и бюджет за 1 шаблон учитывая что будут ешё 6 шаблонов этого же шаблона где будет менятся только текст и картинки

только дизайн нужен psd верстку я буду делать