Нужен дизайн щаблона под Wp движок + Верстка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок178 просмотров

Нужен дизайн шаблона под Wp движок + Верстка всего этого под рабочий блог вот ссылка www.tastygames.com Надо заняться от начало до конца что бы все отображалось без косяков и доделок

Цены писать сразу что бы не терять время

WordPress
10 лет назад
ominous
Юрий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров