Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно доработать дизайн продающей странички (файл коуч3). Часть работы была сделана предыдущим фрилансером, но, к сожалению, он не смог доделать до конца из-за форсмажора. Требуется оформление ...
Нужен дизайн текста
Здравствуйте,
нужен качественный дизайн текста + размещение на сайте (Вордпресс)
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