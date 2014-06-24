Нужен дизайн веб студии

Нужен СОВРЕМЕННЫЙ дизайн для интернет-магазина на битриксе на ваше усмотрение. То что есть сейчас - www.hdm-rostov.ru (там перейти на вкладку интернет-магазин). Пишите сюда, в скайпе не отвечу! Меню (каталога) нужно как на сайте www.220-volt.ru Просьба присылать примеры и сроки.