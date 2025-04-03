Нужен дизайнер со знанием Webflow

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Открыт5 заявок189 просмотров

Ищем дизайнера с опытом работы в Webflow для корректировки и доработки лендинга приложения.

📌 Что нужно сделать: — Настроить корректное отображение логотипа
— Проверить и поправить верстку (адаптив, отступы, выравнивание)
— Внести незначительные правки по UI при необходимости

💡 Важно: — Опыт работы с Webflow обязателен
— Желательно портфолио с лендингами digital-продуктов / мобильных приложений
— Умение работать с адаптивами и знать возможности Webflow по анимациям и настройке блоков

📁 Лендинг уже создан в Webflow, предоставим доступ сразу после обсуждения задачи.

⏱ Сроки: чем быстрее — тем лучше, задача небольшая и может быть выполнена за 1–2 дня
💰 Бюджет: обсуждается, ориентируемся на рыночную ставку за небольшую правку

Откликайтесь с портфолио и ссылкой на ваши работы в Webflow.
Также можете сразу указать ваш Telegram или почту для быстрой связи.

UI/UXWebflowАдаптивная версткаДизайн лендинговДоработка сайтов
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