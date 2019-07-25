Андрей, хотели бы предложить тебе новый масштабный заказ по дизайну интернет-портала по торговле металлом. Техническое Задание готово, и можем отправить для ознакомления. Требуется: - прототипирование в Axure ...
Нужен гейм дизайн
планируется мобильная игра на unity, нужен гейм дизайн полностью всего
скидывайте кейсы и условия
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