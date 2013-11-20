Нужен качественный дизайн для одностраничника

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  2. Дизайн сайтов
Закрыт29 заявок193 просмотра

Планируем создать одностраничный сайт для продажи тренинга по набору подписной базы.

Нужен Яркий дизайн одностраничника. Подбираем специалиста. Желателен опыт.

Примеры работ. Переговорю с каждым, если даже нет большого опыта, но есть представление, то работать будем.

Бюджет оговаривается.

Пишите скайпы и почту. А также время, когда Вы будете в скайпе например с 18.00 до 23.00 по мск.

Лучше вечером.

И подготовьте примеры аналогичных работ. Если Вы делали дизайн Лендинг-пейдж, то замечательно.

Интересует не очень дорогой дизайн.

11 лет назад
taras9828
Михаил 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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