Сайт на платформе Джумла + скрипт JBZOO. Нужно подкорректировать некоторые кнопки в самом скрипте (цвет (описания цвета - акт. пасив. навед. - я дам) и скорей всего создать новые через ...
Нужен качественный дизайн для одностраничника
Планируем создать одностраничный сайт для продажи тренинга по набору подписной базы.
Нужен Яркий дизайн одностраничника. Подбираем специалиста. Желателен опыт.
Примеры работ. Переговорю с каждым, если даже нет большого опыта, но есть представление, то работать будем.
Бюджет оговаривается.
Пишите скайпы и почту. А также время, когда Вы будете в скайпе например с 18.00 до 23.00 по мск.
Лучше вечером.
И подготовьте примеры аналогичных работ. Если Вы делали дизайн Лендинг-пейдж, то замечательно.
Интересует не очень дорогой дизайн.
Заявки фрилансеров
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