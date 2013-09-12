Нужен качественный Landing Page

Необходимо реализовать интерфейс сайта заказа железнодорожных билетов без онлайн оплаты и личного кабинета пользователя. На время реализации проекта необходимо активное участие в командной работе. Подробное ТЗ и режим сотрудничества в дальнейшей переписке. Список примеров сайтов по ...
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Интернет-магазин по продаже чехлов для автомобильных сидений.
Всего 2 страницы.
Главная (предложение и выбор автомобиля) и карточка товара.
Мои наработки во вложении. Не нужно всё повторять, проявите креативность.
Нужно легко, чисто, вкусно.
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