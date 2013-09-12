Нужен качественный Landing Page

$100
Дизайн сайтовЗавершен11 заявок248 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интернет-магазин по продаже чехлов для автомобильных сидений.

Всего 2 страницы.

Главная (предложение и выбор автомобиля) и карточка товара.

Мои наработки во вложении. Не нужно всё повторять, проявите креативность.

Нужно легко, чисто, вкусно.

10 лет назад
autogen
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранные исполнители
Dr_mammoth
Александр 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$100
2 дня
Всё сделано оперативно и быстро, исполнение моих "капризов" в режиме он-лайн. Очень вежливый и приятный исполнитель, мастер своего дела. Рекомендую к сотрудничеству.
Дмитрий один из тех заказчиков с которыми очень приятно работать. Четкая постановка задачи, все время онлайн, что важно для работы. Оплата моментальная. Рекомендую.
Maksak
Максим 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$200
5 дней
Доволен сотрудничеством с Максимом. Работает быстро, качественно. Все пожелания и поправки учитываются и выполняются оперативно. Рекомендую всем, как ответственного исполнителя с отличным чувством стиля.
Дмитрий - отличный заказчик! Грамотное руководство проекта,от сотрудничества остались только самые положительные впечатления. +10
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