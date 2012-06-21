Нужно сверстать главную по аналогу и подкорректировать внутренние страницы (главную с joomla скопировать в самописную). Почистить хост от лишнего. Не сложная верстка. Указывайте ваши примерные цены, по срокам договоримся. Примеры ...
Нужен клон темы для WebAsyst (интернет-магазин)
Нужно либо подредактировать тему tableware css либо заново сделать тему.. что бы получился очень похожий дизайн.. (фон, шрифты и т.д) http://www.omsa.com/ru/company.aspx (меню выпадающее делать ненадо)
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