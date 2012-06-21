Нужен клон темы для WebAsyst (интернет-магазин)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок131 просмотр

Нужно либо подредактировать тему tableware css либо заново сделать тему.. что бы получился очень похожий дизайн.. (фон, шрифты и т.д) http://www.omsa.com/ru/company.aspx (меню выпадающее делать ненадо)

CSSWebasyst
13 лет назад
menstone
Михаил 
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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