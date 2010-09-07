Нужен корпоративный дизайн для сайта

Требуется сделать дизайн для сайта. Фирма занимается продажей/покупкой компаний. Т.е стиль корпоративный. Есть схема и пример того,что хотелось бы получить на выходе. Точную копию не надо, дизайн данный в приложении лишь пример, но схемы сайта надо придерживаться.

Дизайн должен быть таким,чтоб его потом было возможно натянуть на Joomla 1.5