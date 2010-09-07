Нужен корпоративный дизайн для сайта

$50
Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок288 просмотров
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Требуется сделать дизайн для сайта. Фирма занимается продажей/покупкой компаний. Т.е стиль корпоративный. Есть схема и пример того,что хотелось бы получить на выходе. Точную копию не надо, дизайн данный в приложении лишь пример, но схемы сайта надо придерживаться.

Дизайн должен быть таким,чтоб его потом было возможно натянуть на Joomla 1.5

13 лет назад
giorgio
Говард 
38 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
museDS
38 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня