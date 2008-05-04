Нужен любой сайт радиостанции Бриз

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Нужен обычный ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ дизайн для радиостанции Бриз (www.brizfm.ru).

План построения сайта:

1.Главная страница сайта. (Новости, опросы, меню, SMS чат)

2. Прослушивание радо по сети.. Все с ним связано..

3. Все остальное..

По возможности делать на CMS. Любую.

(Пример такого сайта является: http://radiogardarica.ru/ )

Предложения пишите в icq или на e-mail.

Icq - 7857513.

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