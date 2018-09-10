Нужен макет письма для рассылки и его верстка. А если вы еще и текст напишите - цены Вам нет :-)

Прошу показать Ваше портфолио по письмам! Ссылку на перчень всех работ присылать не нужно.

Рассчитываю быстро найти нужного исполнителя, так как макет нужен срочно!

Предложите Вашу сумму оплаты.