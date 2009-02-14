Добрый день! Немного корректировки. Уважаемые соискатели спасибо за ответы, но , к сожалению , ни кто не показал работ с интернет магазинами настоящими. Это серьезная работа, очень не хочу столкнуться с проблемами дальше... Кроме как перевода, ...
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Нужен новый дизайн для ukr-firma.com
Нужен качественный, привлекательный чтоб людям нравился, и не такой наляпистый. Плюс сверстать его и натянуть.
Ваша цена и сроки.
Рассматриваю только адекватные цены не заоблачные:)
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