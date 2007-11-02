Нужен редизайн аптеки

$50
Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок163 просмотра
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На данный момент дизайн устраивает, но есть желание его обновить так сказать, сделать четче, живее. Также нужно слегка анимировать хедер. Есть psd хедера.

16 лет назад
D007
U Dmitriy 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
1nx
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов(-1)
16 лет назад
$50
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