Нужен сайт для страховой компании

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки258 просмотров

Нужно создать хороший и функциональный сайт для страховой компании. Требуется дизайнер который создаст сайт под ключ то есть дизайн + верстка + установка на движок. Рассмотрю кандидатуру обязательно с портфолио. детальное ТЗ в личной переписке. Спасибо.

14 лет назад
SP_Vorobyov
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

grantand
Антон 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$300
7 дней

Заявки фрилансеров

grantand
Антон 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад