Нужен WEB Design

Добрый день!

Нужно отреставрировать сайт http://www.simonswindows.com на новый лад, то есть сделать его современным, по новым продвинутым

стандартам, с живой лентой соц сетей и т.д и т.п.ну Вы думаю понимаете.

Что можете предложить, какие взгляды на это и что по ценам?