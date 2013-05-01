Нужна помощь дизайнера

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок129 просмотров

Нужна консультация веб-дизайнера по поводу создания логотипов, иконок и пр. с прозрачным фоном для позиционирования на фоне сайта (бэкграунде).

12 лет назад
inweb09
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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