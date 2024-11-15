При создании сайта в какой-то момент начала стало понятно что невозможно загрузить картинку логотипа. Конкретно пишет "При обрезке изображения произошла ошибка."



Уже пробовали менять формат и размер картинки, так же пробывали разные изображения, но все равно ничего не отображается.



Так же почему-то перестали отображаться/загружаться картинки в новостной ленте.

Возможно ошибка на сервере после загрузки каких-то обновлений, но самостоятельно устранить ее не могу.

На скриншоте изображено и обведено проблемы.

готова обсуждать бюджет при быстром устранении проблемы!)