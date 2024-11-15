Нужна помощь в устранении ошибки отображения логотипа на сайте WP

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок6 просмотров

При создании сайта в какой-то момент начала стало понятно что невозможно загрузить картинку логотипа. Конкретно пишет "При обрезке изображения произошла ошибка."

Уже пробовали менять формат и размер картинки, так же пробывали разные изображения, но все равно ничего не отображается.


Так же почему-то перестали отображаться/загружаться картинки в новостной ленте.

Возможно ошибка на сервере после загрузки каких-то обновлений, но самостоятельно устранить ее не могу.

На скриншоте изображено и обведено проблемы.

готова обсуждать бюджет при быстром устранении проблемы!)

WordPressУстранение ошибок
5 месяцев назад
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