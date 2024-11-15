Необходим дизайнер для разработки проектов в Figma. Открыты к сотрудничеству с начинающими специалистами, важно наличие портфолио. Задача включает создание уникальных и функциональных дизайнов для веб-сайтов.
Нужна помощь в устранении ошибки отображения логотипа на сайте WP
При создании сайта в какой-то момент начала стало понятно что невозможно загрузить картинку логотипа. Конкретно пишет "При обрезке изображения произошла ошибка."
Уже пробовали менять формат и размер картинки, так же пробывали разные изображения, но все равно ничего не отображается.
Так же почему-то перестали отображаться/загружаться картинки в новостной ленте.
Возможно ошибка на сервере после загрузки каких-то обновлений, но самостоятельно устранить ее не могу.
На скриншоте изображено и обведено проблемы.
готова обсуждать бюджет при быстром устранении проблемы!)
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