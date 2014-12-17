Нужна серия Landing Page для туристической ниши

Дизайн сайтовЗакрыт25 заявок219 просмотров
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Необходимо сделать «под ключ» одностраничные сайты

с гарантией конверсии не менее 5% с целевого трафика.

Необходимы лендинги для продажи тур услуг:

1. Для продажи туров на Мальдивы

3. Для продажи Новогодних туров

Рассматриваю кандидатов только с портфолио.

9 лет назад
janna_lih
Жанна 
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
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