Нужна визуальная доработка страницы сайта Шиномонтажа

Здравствуйте.Нужно сделать пустые страницы (есть меню но кнопки никуда не ведут) И еще кнопки навигации как на скриншоте. Там где крест будет пустая страница, мы сами заполним. А вверху кликабельные кнопки: -О нас -Фотоальбом(ссылка ...