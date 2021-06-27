Нужно добавить дизаин нового функционала

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка135 просмотров

На сервис letseat требуется добавить новый функционал, для этого нужен дизаин.

4 года назад
Amin00902
Амин 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

UnrealV
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$25
2 дня
Все выполнено вовремя, качественно, Владимир - профи, всем советую!
Давно сработались с данным заказчиком! Все очень хорошо и гладко. Однозначно рекомендую

Заявки фрилансеров

UnrealV
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад

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