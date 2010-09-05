Нужно доделать шаблон сайта

Был куплен дизайн для нашего сайта, но в нем мало отрисовано различных элементов, только общий вид.

Необходимо нарисовать и сверстать все блоки и элементы сайта, исходя из стиля, купленного нами дизайна.

сайт: http://kavicom.ru

Оплата Webmoney.