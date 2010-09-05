Нужно доделать шаблон сайта

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки155 просмотров
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Был куплен дизайн для нашего сайта, но в нем мало отрисовано различных элементов, только общий вид.

Необходимо нарисовать и сверстать все блоки и элементы сайта, исходя из стиля, купленного нами дизайна.

сайт: http://kavicom.ru

Оплата Webmoney.

13 лет назад
kavicom
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад