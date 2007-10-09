Нужно доработать нарезку (дорезать)

Нужно нарисовать дизайн для сайнта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть уже шотовая нарезка, нужно внести изменения.
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