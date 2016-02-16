Нужно дорисовать карточку товара

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок112 просмотров

На карточке товара нужно дорисовать вывод доп товара. Стили для самого вывода есть, но нужно цену вывести и заголовки в соответствии со стилистикой сайта.

Сделать нужно сегодня.

9 лет назад
Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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