Доработка главной страницы сайта: шапка, виджет, блог-видео, адаптивность). ТЗ в приложении Просим сориентировать по примерным срокам исполнения и цене.
Нужно дорисовать карточку товара
На карточке товара нужно дорисовать вывод доп товара. Стили для самого вывода есть, но нужно цену вывести и заголовки в соответствии со стилистикой сайта.
Сделать нужно сегодня.
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