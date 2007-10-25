Нужно довести до ума дизайн, который я набросал (см приложение). Это сайт пародия на развлекательные сайты. Соответсвенно все фишки там мной продуманы (и ложно успокаюващий нежно-персиковый фон, и девиз, и радуга появляющаяся из коричневого пятна и картинки в статистике как на дверях туалетов и пр.)

Но нужно провести там косметические работы и всё отшлифовать. Шрифты, узоры, форму поиска и пр. Я просто идейно всё набросал как должно быть, но отшлифовывать хочу поручить всё дизайнеру, т.к. сам слишком долго провожусь.