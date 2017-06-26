Нужно нарисовать дизайн сайта

Необходимо разработать лендинги для приложений под android (направления - браузер, заказ еды, игры)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рисуем дизайн лендинга по заготовке мокап
Тематика: Агентство лидогенерации
Срок: 2 дня с момента утверждения кандидата
Стоимость: 2 599 рублей
Если уже был опыт работы в этой тематике, в отписке сразу показывайте примеры работ.
Все подробности проекта обсуждаются ТОЛЬКО С КАНДИДАТАМИ на проект.
Спасибо за внимание!
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