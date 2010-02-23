Нужно немного переделать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки220 просмотров

Переделать нужно сайт www.ucdc.com.ua

1.Стилевое решение остается прежним. Колонтитулы с названием, контактами и реквизитами тоже остаются как есть. Полоса со спутником сквозная на всех страничках.

2.Под спутником 2 блока (как оформленные еще не знаю, можно ваш вариант)

слева – Блок Д – Девелопмент/Development, справа Блок Н – Недвижимость/Real Estate (или наоборот)

3.Весь нынешний сайт помещается в Блок Девелопмент

4.Блок Н – это сайт агентства недвижимости.

Вариантов такого сайта я просмотрела очень много. Пожелания: простота и удобство - это главное. Немудреная архитектура тоже.

5.Разделы нужно покрутить как будет проще использовать поиск по:

- Продать, Купить, Сдать, Снять

- Или Квартиры, Дома, Земельные участки, Коммерческая недвижимость

Было бы неплохо оформление этих разделов сделать как на нашем сайте сейчас Коммерческая нед-ть, Жилая нед-ть и пр. Но можно и другой вариант, если он будет удобен.

6.Понравились блоки на сайте http://www.parklane.ua/ru/search/index/p_OpType/sale/p_ObjType/live/ext/1

«Каталог лучших объектов» и условия задачи поиска и добавления объекта их желательно лаконично вписать в сайт

Вот еще поиск, но менее полный http://city24.ua/client/city24client? - менее удобный.

7.Сверху закладки О компании, Услуги, Новости, Контакты

… пока все, может будут какие-то еще пожелания, но сейчас для понимания сути задания, я думаю хватит.

15 лет назад
Shkodina
Алиса 
43 года
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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