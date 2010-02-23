Требуется Дизайн-макет + верстка для сайта, посвящённого выкупу автомобилей. Нравится вот этот сайт: http://www.autoexpres.ru/. Сделать что-то подобное. Я не говорю что точную копию , а просто показываю от чего отталкиваться. В мягких, голубых ...
Нужно немного переделать сайт
Переделать нужно сайт www.ucdc.com.ua
1.Стилевое решение остается прежним. Колонтитулы с названием, контактами и реквизитами тоже остаются как есть. Полоса со спутником сквозная на всех страничках.
2.Под спутником 2 блока (как оформленные еще не знаю, можно ваш вариант)
слева – Блок Д – Девелопмент/Development, справа Блок Н – Недвижимость/Real Estate (или наоборот)
3.Весь нынешний сайт помещается в Блок Девелопмент
4.Блок Н – это сайт агентства недвижимости.
Вариантов такого сайта я просмотрела очень много. Пожелания: простота и удобство - это главное. Немудреная архитектура тоже.
5.Разделы нужно покрутить как будет проще использовать поиск по:
- Продать, Купить, Сдать, Снять
- Или Квартиры, Дома, Земельные участки, Коммерческая недвижимость
Было бы неплохо оформление этих разделов сделать как на нашем сайте сейчас Коммерческая нед-ть, Жилая нед-ть и пр. Но можно и другой вариант, если он будет удобен.
6.Понравились блоки на сайте http://www.parklane.ua/ru/search/index/p_OpType/sale/p_ObjType/live/ext/1
«Каталог лучших объектов» и условия задачи поиска и добавления объекта их желательно лаконично вписать в сайт
Вот еще поиск, но менее полный http://city24.ua/client/city24client? - менее удобный.
7.Сверху закладки О компании, Услуги, Новости, Контакты
… пока все, может будут какие-то еще пожелания, но сейчас для понимания сути задания, я думаю хватит.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $75
Добрый день. Требуется умный и стильный дизайн для сайта по бухобслуживанию. Стиль - креативный минимализм. Необходимо проработать прилагаемый текстовый и графический материал. Из графики прилагаю: логотип, примерная схема главной странички (расположение элементов ...Завершен15 лет назад
- $350
Разработать и сверстать дизайн интернет-магазина. Подробности в личной переписке.Завершен15 лет назад
- $30
Есть сырой набросок макета. Надо его приукрасить, пробуйте на свой вкус (возможно шрифты, завитушки или др. элементы). Тематика сайта: Свадебные прически (движок сайта WordPress) Можно и переделать, вдруг ваш ...Завершен15 лет назад
- $20
Всем здравствуйте, требуется Шапка для сайта Черлидеров ! _http://www.cheerclub.ru/ 1.) Нужна шапка на сайт Черлидеров. 2.) Сайт _http://www.cheerclub.ru/ 3.) Может потребоваться помощь в установке. 4.) Бюджет от 10 ...Дизайн сайтов4 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $5
Нужно отрисовать очень простую шапку для сайта отрисовал бы сам, но времени нет сейчас пример того, что требуется в приложении...нужен только фон (небо и холмы)...без японок шанс проявить себя начинающим ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $70
Требуется выполнения ряда работ по обслуживанию существующего сайта. Сайт выполнен статическими страницами. Нужен частичный "редизайн" - в кавычках потому что это касается изменения только отдельных элементов - например цвета кнопок, заливки частей страницы ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Необходимо отрисовать дизайн каталога баров/ресторанов. Наброски имеются. Логотип тоже. Основные страницы, которые нужно отрисовать - главная, страница новости, страница заведения, страница меню и еще несколько страниц.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо: 1) разработать дизайн сайта посвященному играм в казино (переделать дизайн сайта http://winatcasino.at.ua/ ) 2) создать сайт используя только Static HTML + JavaScript Требования: 1) Хеадер сайта (логотип) должен ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $70
Есть скрипт мониторинга инвестиционных проектов и шаблонный дизайн. Нужно сделать шапку под моё название монитора, баннеры, кнопки и цвет. Оплата в LibertyReserve или ВебМани!Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт15 лет назад