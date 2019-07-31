Нужно отрисовать экраны приложения с Psd в фигму!

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок378 просмотров

Нужно отрисовать  экраны приложения с Psd в фигму! 

Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам

Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам

и заранее говорю спасибо вам за ваш отклик : 

1. Сроки 

2. Бюджет 

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним

4. Когда можете начать работу 

5. Вопросы по проекту

Форма оплаты: WebMoney Qiwi Яндекс Деньги Перевод на Карту PayPal Оплата через сервис сайта 

Заранее Спасибо всем и приятного и продуктивного вам дня!

Figma
6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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